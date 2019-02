Baby op komst: Jan Versteegh maakt leuk nieuws bekend

Jan Versteegh (33) maakt heuglijk nieuws bekend op Instagram. Zijn vriendin is in verwachting van hun tweede kindje samen.

“Lulu krijgt een zusje”, schrijft de trotse vader bij een kiekje waarop hij de bolle buik van Dieuwertje kust.

Married with children

Jan en Dieuwertje zijn 4 jaar samen. Ze trouwden in de zomer van 2017 en werden datzelfde jaar in oktober voor het eerst ouders. Ze zijn apetrots op hun dochtertje Lulu (1), die dus grote zus wordt. Gefeliciteerd!

Lulu krijgt een zusje! 👶 Een bericht gedeeld door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 8 Feb 2019 om 5:10 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP