Jan Versteegh laat zien hoe hij een vakantie 'voor beginnende vaders' aanpakt

Presentator en Mol van 2018 Jan Versteegh geniet van een welverdiende vakantie met zijn vrouw en dochter Lulu Keesje.

Hij is daarom in het zonnige Portugal neergestreken voor wat rust.

Zo gaat dat

En nu laat hij met een lollige foto – hoe kan het ook anders – zien hoe hij het allemaal aanpakt. Want een ‘beginnende vader zijn’, daar draait Jan zijn hand niet voor om. Wat hij dan zoal doet? ‘Boek. Baby. Gele parasol. Zometeen maar eens de BBQ een slinger geven.’, schrijft hij bij zijn zomerse foto.

Moe maar blij

Hoe het vaderschap hem verder bevalt? Aan VIVA vertelt Jan: “Voordat Lulu was geboren hoorde ik alleen maar horrorverhalen over dat je niet slaapt en dat je relatie kapot kan gaan door de komst van een baby. Natuurlijk ben ik moe en heb ik wallen – en nee, dat hoeft niet iedereen me steeds in te wrijven – maar als ik ’s ochtends haar kamertje binnenloop, ze haar ogen opendoet, kennelijk blij van me wordt en haar armpjes in de lucht gooit, dan is dat toch het mooiste wat er is? Ik vind papa zijn echt geweldig.” Nou Jan, je lijkt ons in ieder geval een superleuke vader. Ga zo door!

En bij zomer hoort watermeloen, ook voor de kleine Lulu:

