Dit plaatst Jan op Instagram na de ontknoping van 'Wie is de Mol?' 2018

‘Wie is de Mol?’-fans en vooral Olcay Gulsen waren gisteravond lyrisch toen Jan Versteegh onthulde dat hij de Mol is. Dít plaatst de presentator the day after op Instagram.

“Eindelijk mocht ik de magische woorden spreken: Ik. Ben. De mol!”, schrijft Jan bij een kiekje waarop hij een glas champagne heft. “Dank voor alle liefde.”

Beste Mol ooit

Wat heeft Jan het spel goed gespeeld. Hij wordt dan ook overladen met complimenten. “Je bent de beste mol ooit!”, reageren Wie is de Mol?-fans volop. “Je hebt het zo goed gespeeld” en: “Jij verdient een Oscar! My god, wat was je goed.”

And the Oscar goes to! pic.twitter.com/vAHVtXWKki — Dennis Gerritsen (@dennbosss) March 11, 2018

Ik en mijn man gister.. pic.twitter.com/SKWHIeFvyE — Madieke (@MadiekeKemper) March 11, 2018

