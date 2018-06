Nieuwslezer Jan de Hoop bedankt iedereen voor steun in emotionele video

We schreven er al eerder over: nieuwslezer Jan de Hoop kreeg verdrietig nieuws te verwerken.

Bob, de hond van Jan, is namelijk overleden. Nadat Jan, samen met zijn partner Coen, de hond gisteravond heeft moeten laten inslapen, ontving hij een stroom aan lieve berichten. In een emotionele video bedankt hij via Twitter iedereen voor het meeleven. “Het helpt echt”, aldus de nieuwslezer.

Iedereen heel erg bedank voor alle lieve reacties op het inslapen van ons lieve meisje! Het helpt echt! pic.twitter.com/ezFCQBisoX — Jan de Hoop (@JandeHoop) June 30, 2018

Voorafgaand aan de video postte Jan dit bericht op Twitter:

Onze lieve Bob is ingeslapen. Na 14 fantastische jaren vol liefde en plezier. De laatste tijd ging het steeds minder. We hebben haar het laatste half jaar met met veel liefde dag en nacht verzorgd. We zijn erg verdrietig maar ook dankbaar voor de mooie jaren met ons lieve meisje. pic.twitter.com/eciipJwQOM — Jan de Hoop (@JandeHoop) June 30, 2018

Bron & Beeld: Twitter