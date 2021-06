America’s got talent: terminaal zieke zangeres blaast iedereen omver met nummer over haar kankerdiagnose

Het duurde niet lang voor de dertigjarige Jane Marczweski de harten won van de juryleden in America’s got talent. In de onlangs uitgezonden aflevering zong Jane, beter bekend als Nightbirde, haar eigen geschreven nummer It’s ok.

Het lied gaat over haar kankerdiagnose en -verhaal. Juryleden Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel en Sofía Vergara waren tot tranen toe geroerd.

Jane Marczweski in America’s got talent

Voor Jane begon te zingen, vertelde ze terloops dat het nummer ging over haar kankerverhaal. Op de vraag hoe het nu met haar gaat, antwoordde ze luchtig “dat er nog wat kanker” in haar longen, ruggengraat en lever aanwezig is.

Later vertelde ze dat ze slechts 2 procent kans heeft om te overleven. “Maar 2 procent is niet niets”, zei ze optimistisch.

Gouden confetti

Jane had niet alleen een emotioneel verhaal te vertellen, ze blies ook iedereen omver met haar zangkunsten. Nightbirde bleek inderdaad een nachtegaaltje.

Er leek dan ook geen twijfel over mogelijk dat de juryleden haar door lieten gaan naar de volgende ronde. Simon – normaal gesproken vrij stoïcijns – droogde zelfs zijn tranen en gaf Jane de ‘golden buzzer’ en een knuffel. Terwijl er gouden confetti naar beneden dwarrelde zei hij: “Alles hieraan was heel speciaal.”

“You can’t wait until life isn’t hard anymore before you decide to be happy”- Wat een prachtige uitspraak van @_nightbirde, die leeft met uitgezaaide #borstkanker en daar prachtig over zingt bij @AGT. pic.twitter.com/7hJnpOpBAn — Dees (@caseofdees) June 12, 2021

Kanker keert steeds terug

Jane is drie keer gediagnostiseerd met kanker. In 2019 kreeg ze te horen dat ze terminaal ziek was. Toch werd ze in juli 2020 schoon verklaard.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door nightbirde ⚡️ (@_nightbirde)

Niet veel later bleek de kanker echter toch terug te zijn. Aan NBC41.com vertelde ze onlangs dat ze zich ondanks alles goed voelt.

“Voor mij is het wonder, na wonder, na wonder.” Ook zei ze dat ze opnieuw behandeld wordt en dat ze goede hoop heeft. Ook al kreeg ze eerder te horen dat haar overlevingskansen nihil zijn.

