Janet Jackson over broer Michael: "Zijn nalatenschap zal altijd standhouden"

Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat popster Michael Jackson overleed. De King of Pop kwam de afgelopen tijd in opspraak na de documentaire Leaving Neverland. Zijn zus Janet Jackson (53) denkt dat zijn nalatenschap desondanks voor altijd stand zal houden, zo zei ze in een interview.

Janet Jackson sprak met de Britse krant The Sunday Times over haar overleden broer. “Ik vind het zo mooi als ik kinderen zie die hem nadoen. Of als volwassenen nog steeds naar zijn muziek luisteren”, zegt Janet. “Het laat zien dat mijn familie impact heeft gehad op de wereld. Ik hoop dat ik nu niet arrogant klink. Ik constateer alleen wat ik zie. Het is allemaal dankzij God, en daar ben ik heel dankbaar voor.”

Documentaire

Michael Jackson overleed op 25 juni 2009 op 50-jarige leeftijd. In maart 2019 kwam de documentaire Leaving Neverland uit, waarin 2 jongens claimen als kind seksueel te zijn misbruikt door Michael Jackson. Tijdens zijn leven werd de popster ook al eens beschuldigd van seksueel misbruik, maar hij is daar tijdens rechtszaken nooit schuldig aan bevonden.

Rechtszaak aangespannen

Janet noemde de beschuldigingen niet specifiek in het interview. Haar familie heeft recent wel een rechtszaak aangespannen tegen HBO. Ze vinden dat de documentaire ‘propaganda is om op schaamteloze wijze de naam van een man te exploiteren die niet langer hier is om zichzelf te verdedigen’.

