Zo zag voormalig supermodel Janice Dickinson er vroeger uit

Eens een bekend supermodel, nu vooral bekend van reality-programma’s en bovenal als voormalig jurylid van America’s Next Top Model: Janice Dickinson.

Bloedmooi was ze vroeger en ze is dan ook bijna niet meer te herkennen. Het is namelijk duidelijk dat Janice Dickinson (nu 62 jaar) moeite heeft met het ouder worden, want ze heeft behoorlijk aan zich laten sleutelen bij een plastisch chirurg.

Chirurgie

Wat Janice Dickinson allemaal heeft laten doen? Ze liet haar wenkbrauwen liften en implantaten in haar wangen zetten, maar ook kreeg ze een ooglidcorrectie, een borstcorrectie en heel wat botox en fillers.

Zo zag ze er vroeger uit:

En dan nog gelijk even een plaatje van nu, ter vergelijking:

Bron: Grazia. Beeld: Getty.