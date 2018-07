Ze is eindredacteur bij zijn show Zondag met Lubach, maar niet heel veel mensen weten dat Janine Abbring jaren geleden een relatie heeft gehad met de presentator ervan, Arjen Lubach.

In een nieuw interview met de Volkskrant vertelt de presentatrice van Zomergasten waarom hun relatie geen stand heeft gehouden. Zij maakte het uit, omdat ze het idee had dat hij minder verliefd was op haar dan zij op hem: “Wat er tussen Arjen en mij was, speelde zeventien jaar geleden, hè? Dat is geen issue meer. Ik heb die relatie met Arjen zelf verbroken en op een gegeven moment gezegd: joh, dit gaat nergens over, laten we gewoon vrienden zijn.”

Nieuwe relatie

Eigenlijk heb je jezelf dus gedumpt, stelt de interviewer. “Ik heb mezelf gedumpt, ja. (…) Hij zei zelf altijd in interviews: ik ben niet goed in relaties, dus ik voelde me vrij ook zoiets te zeggen. En nu lijk ik een rancuneuze ex die roept: ‘Als hij boven op zolder dancemuziek zat te maken en ik zat beneden te werken, was dat zijn definitie van gezelligheid.’ Terwijl: zo is het nog steeds als ik bij hem en zijn vriendin Martine langsga. Hij heeft ergens een buitenhuis en als ik daar ben, zit hij boven dance te maken, ik zit een boek te lezen en Martine is in de tuin bezig. Ik bedoelde dat niet negatief. Dat is hoe hij het fijn vindt. En dat betekent ook dat je thuis bent bij iemand.”

Hond

In het prachtige, lange interview vertelt Janine alles over Zomergasten, het overlijden van haar moeder, haar nieuwe relatie, en haar puppy: “Ik schaam me er een beetje voor”, zegt ze daarin onder meer, “dat ik een maand na het overlijden van Loïs alweer een nieuwe hond heb, die dan ook nog zo op haar lijkt. Maar er werd een baasje voor haar gezocht en toen dacht ik: beter nu, zodat ze gewend is tegen de tijd dat Zomergasten begint.”

Eerder ging Sandra Schuurhof met Janine en Loïs wandelen:



Bron: de Volkskrant. Beeld: ANP

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.