Janine probeert Ludo op heel originele manier aan een Televizier-Ring te helpen

Actrice Caroline de Bruijn wil maar wat graag dat haar man, Eric de Vogel, een mooie prijs gaat winnen.

Eric, beter bekend als slechterik Ludo Sanders in Goede Tijden Slechte Tijden, is genomineerd voor een Televizier-Ring in de categorie Beste Acteur. Hij neemt het op tegen Thom Hoffman (Dokter Tinus) en Jeroen van Koningsbrugge (Smeris). Caroline plaatst op Twitter een video waarin ze laat zien hoe ver ze wil gaan voor de winst van haar man. Ze doet alsof ze Arjen heeft gekidnapt en ze geeft opdracht om Jeroen van Koningsbrugge ‘uit de weg te ruimen’.

Foutje

Arjen Lubach is ook genomineerd. Arjen maakt zowel kans op de Gouden Televizier-Ring (met zijn programma Zondag met Lubach) als op de Zilveren Televizier-Ster voor Beste Presentator. Hij maakte de afgelopen weken campagne voor acteur Eric. “Ludo verdient een kudo”, riep de presentator. Dat vindt Caroline hartstikke lief, maar ze wil Arjen wél even verbeteren. “Een kudo bestaat niet”, zegt ze in haar video. “Het is kudos – enkelvoud. Weet je wat wel correct is? Zeg maar dag tegen Lubach!” De uitreiking van de prestigieuze prijzen is vanavond.

Dit is de creatieve video van Caroline die momenteel rondgaat op Twitter:

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP