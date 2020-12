Janneke (42): “Ik had in de haast de deur achter me had dichtgetrokken”

Het is inmiddels een echte traditie op kerstavond: de All you need is love kerstspecial. En ook dit keer pinkten de kijkers meerdere tranen weg.

In dit programma worden familie en geliefden weer bij elkaar gebracht, zodat ze samen kerst kunnen vieren. Dit jaar werden de kijkers getrakteerd op een bijzondere aflevering. Het programma heeft dit jaar namelijk een extra zware lading gekregen door het coronavirus.

Door corona gaat het dit jaar allemaal net wat anders dan normaal. Maar Dr. Love Robert ten Brink laat meerdere keren weten dat ze alles volgens de regels doen en dat iedereen negatief is getest. In de studio zitten dertig mensen verspreid in kleine houten kersthuisjes. En in plaats van een grote bus, reden er meerdere kerstbusjes door Nederland.

Darmkanker

Het zijn stuk voor stuk mooie verhalen, maar er springt er elk jaar toch eentje bovenuit. Dit jaar zorgde het emotionele weerzien van Vincent en zijn zus Maaike voor tranen bij de kijkers thuis. Robert zorgde er namelijk voor dat Vincent in plaats van in Australië gewoon in Huissen kerst kon vieren, samen met zijn zus. Bij haar is twee maanden geleden darmkanker geconstateerd en inmiddels is de kanker zo ver uitgezaaid dat ze niet meer geholpen kan worden.

Emotioneel weerzien

Maaike krijgt momenteel nog wel chemotherapie, maar dit is enkel om haar tijd te verlengen. Vincent belt regelmatig met zijn zus, maar als je weet dat de tijd kort is, is dat niet genoeg. “Je bent met haar aan de telefoon en weet gewoon: over twee jaar is ze er niet meer. Dat is zo vreemd”, vertelt hij aan Robert. Het is dan ook een heel emotioneel weerzien tussen Vincent en zijn zus Maaike. “Wat ben ik hier blij mee”, zegt hij wanneer ze elkaar in de armen vallen.

Tranen

De kijkers thuis hebben het ook niet droog gehouden. De tranen rolden over hun wangen. Zo schrijft iemand op Twitter: “Zo hé, ik zit nu wel te huilen op Kerstavond zeg, bij All you need is love en het verhaal van Maaike.” Een ander laat weten: “Ik pak de tissues wel weer hoor, pff.”

