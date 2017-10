Jannie (101) staat nog elke week te zweten in de sportschool

Jannie Raalten werd afgelopen week maar liefst 101 jaar oud, maar staat nog wekelijks met haar vriendinnen in de sportschool. Dat is nog eens fit oud worden!

Elke dinsdag staat Jannie op de loopband bij sportschool ‘BetterYou Health Center’ in Purmerend. Deze week werd ze uitgebreid in het zonnetje gezet, omdat ze 101 jaar oud is geworden. De sportschool is versierd en er staan taartjes klaar voor Jannie en haar vriendinnengroep.

Geheim?

Jannie voelt zich nog helemaal niet zo oud. “Ik kan nog prima op mezelf wonen. Ik strijk, poets en kook nog zelf”, zegt ze tegen Hart van Nederland. “Een keer in de week sta ik in de sportschool. Ik begin altijd met fietsen en daarna ga ik op de loopband. Het geheim van dit alles: ik lach veel en ik ben nooit chagrijnig.” Die gaan wij onthouden!

Bron & beeld: Hart van Nederland