Janny van der Heijden vertelt hoeveel kilo ze door HHB aankomt

Janny van der Heijden zit bij Eva Jinek aan tafel en dat levert een eerlijk gesprek op.

Ze vertelt namelijk aan de presentatrice hoeveel ze elk seizoen van Heel Holland Bakt aankomt. Ze moet als jurylid natuurlijk alle taartjes en gebakjes proeven.

Alles is zo lekker

Ze zegt over het 5e seizoen “Ik moet de teugels aanhalen, want je proeft waanzinnig veel. Vroeger at ik vlak voor de opnames van Heel Holland Bakt juist wat minder. Dat is zo ongeveer het stomste dat je kunt doen, want daardoor kwam ik alleen maar meer aan. Dit seizoen viel het me mee. Ik ben zo’n 2 kilo aangekomen – en die zijn er nog niet helemaal af, nee.”

Lachen

Presentator en komiek André van Duin is volgens Janny onvoorspelbaar in het nieuwe seizoen. Dat ze lol hebben gehad tijdens de opnames, is duidelijk. Maar ze weet niet altijd wat ze van hem kan verwachten. “Maar dat maakt hem ook zo leuk.”

