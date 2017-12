Janny 'Heel Holland Bakt' van der Heijden was bijna blind én bijna dood

In twee openhartige interviews vertelt Janny over twee horrorscenario’s die gelukkig op het nippertje niet waarheid werden: als jonge moeder was ze bijna blind en 20 jaar later werd een reis naar Jordanië haar bijna fataal.

Haar eerste ongeluk, een auto-immuunziekte noemt ze “vreselijk beangstigend” in de Harper’s Bazaar van deze maand. Ze verloor langzaam haar zicht en werd verteld dat ze blind zou worden. Toch dacht Janny: mij krijgen ze er niet onder. “Als ik blind kan typen, kan ik ook halfblind een kookboek schrijven.”

What doesn’t kill you…

Nog steeds heeft de grand dame van Heel Holland Bakt niet optimaal zicht: hoewel ze het meeste weer kan zien, is een rechte lijn bij haar nog steeds niet recht, vertelt ze in een groot interview in de Volkskrant. “Ik heb met mijn kwaal leren leven, ik mag autorijden, en heb manieren gevonden om gezichten te zien door ze om mijn blinde vlekken heen te scannen. Het maakte me alleen maar vastberadener.”

Bijna-dood-ervaring

Het is niet de enige keer dat bij Janny bijna het licht uitging: na een reis naar Jordanië kwam ze terug met een long- en hartvliesontsteking die zo ernstig was dat ze bijna het leven liet. “Op de intensive care hoorde ik iemand zeggen: ‘We raken haar kwijt, er moet nú iemand komen.’ En plots was alle pijn weg, en alle stress. Ik zag mezelf liggen vanuit een hoek bovenin de kamer, volslagen rustig. Geen idee hoe lang het duurde, maar ineens was ik terug in mijn lichaam en hoorde ik een verpleegster zeggen: ‘Weet jij of ze altijd zo scheel kijkt?'”

Als Janny iets van beide situaties heeft geleerd dan is het dit: “Ik weet nu dat ik dit soort grote tegenslagen aankan. Het zorgt ervoor dat je beter weet wat je wel en wat je niet wilt, dat je beter voor jezelf kunt opkomen.”

Single

Meer over Janny’s veranderde leven nu ze bekend is, idiote verzoeken en haar ingrijpende scheiding vind je in het interview in de Volkskrant.

Bron: de Volkskrant, Harper’s Bazaar december 2017. Beeld: Brunopress