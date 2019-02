Janny van der Heijden laat met deze knusse foto trots haar kleindochters zien

Janny van de Heijden is vaak op televisie te zien, maar van haar privéleven weten we een stuk minder. Wist je bijvoorbeeld dat ze twee knappe kleindochters heeft?

Janny heeft twee zoons met haar ex: Roderick en Diederik.

Advertentie

Boeboe

Inmiddels heeft ze ook kleinkinderen: Isabelle (5) en Vivienne (2) zet ze met een lieve foto op social media in het zonnetje. De meiden zijn helaas nog te klein om samen met haar te bakken, maar voorlezen lukt wel. Ze wil absoluut niet dat de kinderen haar ‘oma’ noemen. “Dat is een verboden woord”, zei Janny eerder al tegen Story. “Ik vind het niet prettig oma genoemd te worden. Daarom hebben de meisjes een eigen naam voor mij bedacht en noemen ze me ‘boeboe’. Voor mij is dat een geuzennaam die ik met trots draag!”.

Janny en haar zoons:

Dit bericht bekijken op Instagram Mother & sons Een bericht gedeeld door Roderick van der Lee (@meneervanderlee) op 4 Okt 2018 om 12:16 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Volkskrant. Beeld: ANP