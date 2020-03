Kijkers stomverbaasd na boer Jans bekentenis in 'Boer zoekt vrouw'

De speeddates en dagdates in kunstmatige omgeving zorgden in de vorige afleveringen van Boer zoekt vrouw voor wat ongemakkelijke momenten. Gelukkig voor de boeren was het daarom deze zondag tijd voor de logeerweek, waarin de boeren zich konden gedragen in hun natuurlijke habitat hun éigen omgeving.

Bastiaan, Geert, Annemiek, Jan en Geert Jan verwelkomden de dames, en in Annemieks geval de heren, op hun oude vertrouwde boerderij. De heren lijken vooral heel gespannen, Annemiek lijkt nog niet zo onder de indruk. Nee, Geert Jan daarentegen hing z’n huis vol met slingers, ballonnen, een welkombord en een Nederlandse vlag – die overigens op de kop hing. Zo mogen we het zien Geert Jan: laat die logeerweek inclusief taart maar beginnen.

Rare dingen

Zo’n logeerweek staat vooral in teken van elkaar beter leren kennen. De oppervlakkige gesprekken hebben we gezien tijdens de speed- en dagdates, nu is het tijd voor diepere gesprekken. En daar trapte boer Jan mee af. “Zijn er nog rare dingen wat ik moet weten?”, vroeg Jan uit het niets tijdens het eten. De vrouwen vragen zich – terecht – af wat Jan nu bedoelt met ‘rare dingen’. “Ik heb wel 2 rare katten”, zegt Vera. “Ik kijk heel graag Disney-films”, zegt Nienke daarna.