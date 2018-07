Japan verliest in de laatste minuut van België en zó lieten ze de kleedkamer achter

Sta je in de achtste finales van het WK voetbal met een comfortabele 0-2 voor, verlies je alsnog in de laatste minuut met 3-2. Er zijn kleedkamers om minder gesloopt. Maar níet als je in het Japanse team zit.

Op sociale media verscheen een kiekje van de kleedkamer van de Japanners en die werd veelvuldig gedeeld om een verrassende reden: de ruimte was brandschoon. Geen bloed, zweet, tranen of zelfs een grassprietje op de vloer. Het enige bewijs dat de Japanners hier geweest waren, was het bedankbriefje dat ze voor de organisatie achterlieten.

This was Japan’s dressing room after heart breaking injury-time defeat by Belgium. They left it spotless… and even a note saying ‘thank you’ in Russian. #sweepthedecks https://t.co/91dF07qpXw pic.twitter.com/RTXB4ChHhO — Training Ground Guru (@ground_guru) 3 juli 2018

Klasse

Twitteraars uiten hun bewondering voor de Japanse voetballers, die zich zowel in het veld als daarbuiten als echte heren gedragen. “Geen gespuug. Geen geduik. Geen gezeur om beslissingen van de scheids. Ze zijn het perfecte voorbeeld van respect voor hun tegenstanders en de regels van het spel. Daar kunnen andere teams nog wat van leren”, schrijft iemand. “Dit is de definitie van klasse”, reageert een ander.

En niet alleen de spelers, ook de supporters ruimen alles keurig op.

Japanese Fans after the match pic.twitter.com/tfoKW93YhF — Dhaval Rajyaguru (@dhavalrajyaguru) 3 juli 2018

