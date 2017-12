Ben je een kind van de jaren 90? Dan stonden déze dingen op je verlanglijstje

Je kon niet wáchten tot het dubbeldikke speelgoedboek van de Intertoys weer op de mat viel, zodat je al dat prachtige speelgoed uit kon scheuren en op je verlanglijstje kon plakken. Wedden dat deze 9 dingen op jouw lijstje stonden?

1. De Furby

Deze kruising tussen een uil, hamster en kat móest je hebben. Hij kon namelijk praten. Of nou ja, iets wat er op leek. En nog beter: een uitknop had-ie niet.

Een bericht gedeeld door Furby (@furby) op 13 Okt 2016 om 5:57 (PDT)

2. De opmaakpop

Een pop zonder lijf die groter was dan je eigen hoofd. En daar mocht je dan mee doen wat je wilde! Wel jammer dat je die make-up er 9 van de 10 keer niet meer afkreeg, waardoor je een smoezelig poppenhoofd had in plaats van een fris snoetje.

3. De lavalamp

Leuk voor naast je opblaasbare stoel (zie 4).

Een bericht gedeeld door Eric Stephenson (@ericstephensonwashere) op 18 Dec 2017 om 10:51 (PST)

4. Een opblaasbare stoel

Het zat voor geen meter maar hé, het oog wil ook wat.

5. De traploper

En dan uiteraard de regenboogvariant. Schitterend!

6. De Tamagochi

Dit ‘huisdier’ mocht gewoon mee naar school!

Een bericht gedeeld door tamagochi (@90th_games) op 3 Jul 2017 om 8:48 (PDT)

7. Glow in the dark – ALLES

Plastic sterren op het plafond in je slaapkamer, nagellak én natuurlijk de armbandjes!

Een bericht gedeeld door Lana (@majkozawski) op 20 Okt 2017 om 1:46 (PDT)

8. My Little Pony

Voor de echte paardenmeisjes onder ons.

Een bericht gedeeld door گالری پونی💌 (@my.little_pony_dolls) op 14 Jul 2017 om 7:20 (PDT)

9. Het grasmannetje

Of de tuinkers-variant natuurlijk.

Een bericht gedeeld door Patrick van Horne (@patrickvanhorne) op 7 Mei 2016 om 4:27 (PDT)

10. Aluminium step

Superlicht én inklapbaar. Dat je door de kleine wielen bij iedere hobbel in de weg onderuit ging, mocht de pret niet drukken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Intertoys, Bol.com, Instagram.