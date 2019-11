Jarige Davina Michelle deelt ‘tenenkrommende’ filmpjes als 14-jarige

Onze Nederlandse mix tussen Pink en Dua Lipa, Davina Michelle, is dinsdag 24 jaar geworden. Genoeg reden voor haar om 10 jaar terug te kijken in de tijd naar haar muzikale bezigheden van toen.

Ze schrijft bij een aantal video’s waar ze als 14-jarige luid zingt: ‘Watching this makes me cringe so bad‘, oftewel ‘Het is tenenkrommend om hiernaar te kijken’. Maar daar lijken haar volgers het niet mee eens te zijn. Haar looks verschillen behoorlijk met die van nu, maar haar zangkunsten zijn hetzelfde. Steengoed.

Covers

Davina (Michelle Davina Hoogendoorn) is doorgebroken met haar covers. Eerst in 2017 op YouTube, toen in 2019 bij Beste Zangers. De enige echte Pink liet zelfs weten dat de versie van Michelle van What About Us beter klonk dan zij ooit zou klinken. Die kan ze mooi in haar zak steken.

Hits

In Nederland stond ze al 2 keer bovenaan in de Top 40. Eerst met haar MC Fit-cover Duurt te lang, daarna met Hoe het danst met Marco Borsato en Armin van Buuren. Ook haar Engelstalige nummers Better Now en Skyward gooien hoge ogen.

