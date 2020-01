Zoet: jarige prinses Charlène van Monaco wordt toegezongen door haar tweeling

Het is feest in Monaco, want prinses Charlène is zaterdag jarig. De vrouw van prins Albert blaast 42 kaarsjes uit.

De kids hadden een muzikale verrassing voor hun mama in petto.

Uit volle borst

De 5-jarige tweeling prins Jacques en prinses Gabriella schraapten de keeltjes en zongen uit volle borst een verjaardagliedje voor hun jarige mama. Inclusief feestmuts en toeter. ‘Happy birthday, dear mommy, happy birthday to you!’ Wat een schatjes! Logisch dat Charlène dit met de wereld wilde delen:

Dit bericht bekijken op Instagram 🎉🎈🎊 Een bericht gedeeld door HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) op 25 Jan 2020 om 12:59 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: Getty Images, Instagram