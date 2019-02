Jarige Trijntje Oosterhuis deelt bijzondere foto uit haar tienerjaren

Trijntje Oosterhuis is vandaag jarig en blaast 46 kaarsjes uit. Om dat te vieren plaatste haar liefde Alvin Lewis een foto van het stel in hun tienerjaren.

Ook al kennen Trijntje en Alvin, de tweelingbroer van zangeres Berget Lewis, elkaar al sinds ze 16 en 18 jaar oud waren, de twee werden pas in 2013 verliefd op elkaar. Trijntje vindt de foto die haar vriend deelde vandaag daarom erg bijzonder: ‘Geen idee dat we nu zoooooveeeeel jaar later een gezin met de vier liefste kinderen op aarde zouden runnen met zoveel plezier en liefde’, schrijft ze. Ze had zich geen groter cadeau kunnen voorstellen, aldus Trijntje.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️#trijntjeoosterhuis Een bericht gedeeld door Alvin Lewis (@shadoseeka) op 25 Dec 2018 om 6:21 (PST)

