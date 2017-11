De simpele zwarte jas die Kate Middleton vandaag droeg, is nu al uitverkocht

Kate Middleton zou nog in een hobbezak over straat kunnen lopen en daarmee de hobbezak ontzettend hip maken.

Alles wat de hertogin draagt is binnen mum van tijd razend populair.

Klassieke look

Zo ook de Washington Coat van het merk Goat Fashion. Het merk zegt zelf over de jas: “Deze pasvorm staat altijd chic, ook tijdens je zwangerschap”. Ze combineert de mantel met lange zwarte laarzen, die tot haar knie komen.

Plaatje

Ze droeg dezelfde jas ook in 2014 toen ze een bezoek bracht aan New York. De jas is nu al uitverkocht, maar liefhebbers kunnen zich wel opgeven voor een wachtlijst. Andere, vergelijkbare jassen van het merk kosten tussen de 600 en 800 euro.

Sneak Peek is on the blog. #KateMiddleton wearing her “Washington” @Goatfashion coat in Birmingham today! https://t.co/3L5aBg1NLe pic.twitter.com/JTcILVpz6N — HRH Kate Middleton (@princesskate_GB) 22 november 2017

Today, #DuchessKate is wearing (L) the Washington Goat London coat she first debuted in New York, NY (R). pic.twitter.com/6FUaABkl3X — HRH Kate Middleton (@princesskate_GB) 22 november 2017

William and Kate arrive at Villa Park where they’ll meet local @WeAreCoachCore apprentices taking part in training sessions with children on the football pitch. pic.twitter.com/Uzi5PXzp5Y — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) 22 november 2017

Bron & Beeld: Twitter