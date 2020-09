Zó gaat het nu met Jayan uit ‘Je zal het maar hebben’

Je zal het maar hebben bestaat 20 jaar en daarom gaat presentator Jurre Geluk op bezoek bij oud-deelnemers. Deze week zien we hoe het met Jayan gaat. Zij kampte met borderliner en stak zichzelf tijdens een psychose in brand.

Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter met Jayan.

Brandwonden

Jayan deed in 2017 haar verhaal. Ze vertelde toen dat de scheiding met haar partner ervoor zorgde dat ze in een psychose belandde. Tijdens die psychose stak ze zichzelf in brand. Een onwijs heftige periode die veel invloed had op haar leven. Door de zichtbare brandwonden op haar lijf werd ze erg onzeker. Ze durfde niet zonder een dikke laag make-up naar buiten.