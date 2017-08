Zó komen Jay Z en Beyoncé aan de namen voor hun tweeling

Jay Z heeft eindelijk verteld waarom zijn pasgeboren kinderen Rumi en Sir heten.

En dat vroegen veel fans zich al lange tijd af.

Romantisch

De tweeling werd in juni geboren. Rumi heeft een romantische naam gekregen, want zo heet hun favoriete dichter. “Rumi is onze favoriete poëet, dus dat moest de naam van onze dochter worden”, aldus Jay Z in een interview.

Mooi getal

De naam van Sir is wat spontaner. Hierover zegt de trotse en wereldberoemde vader: “Hij kwam er uit als een Sir. Dat is hoe hij zichzelf presenteerde.” En hoe zit het dan ook alweer met Blue Ivy, de oudste dochter van de twee wereldsterren? Het betekent in het Nederlands ‘een blauwe klimop’. Ivy is een verwijzing naar het Romeinse getal 4 (IV), dat je in het Engels uitspreekt als ‘ai-vie’. Vier het lievelingsgetal van Beyoncé. Daarnaast zijn de twee getrouwd op 4-4 in 2008.

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 13 Jul 2017 om 10:10 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Huffington Post. Beeld: Instagram