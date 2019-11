Je kunt nu in het ouderlijk huis van Harry Potter slapen

De Vere House, in Suffolk, kun je huren om in te slapen. Die naam zegt je misschien niets, maar het is het huis van Harry Potter

Via Airbnb kun je een nachtje overnachten in het ouderlijk huis van de tovenaar.

Dit is volgens schrijfster J.K. Rowling het huis waar Harry opgroeide. Voor 130 euro per nacht slaap je in het huis waar de ouders van Harry, Lily en James Potter, zijn vermoord. Volgens de boeken woont Harry tot eenjarige leeftijd in de woning in Goderics Eind.

De bed & breakfast heeft vijf sterren op Airbnb, dus je kunt wat leuks verwachten. De kamer is geschikt voor 2 volwassenen, dus welke fan neem jij mee?

Bron: HLN. Beeld: Airbnb