Je raadt nooit waar dit kunstwerk van gemaakt is

Dat kunst bijzonder kan zijn, hoeven we niet meer uit te leggen. Maar aan dit kunstwerk zit wel een luchtje. Of toch niet? Het is namelijk van pandapoep gemaakt, maar stinken doet het niet.

Venus

Vanaf zaterdag 17 maart is in het Noordbrabantse Museum een tentoonstelling te zien van hedendaagse Chinese kunst. Met name één kunstwerk springt eruit en dat is een replica van de Venus van Milo. Dit beeldhouwwerk is namelijk gemaakt van pandapoep, maar de bezoekers van het museum hoeven niet bang te zijn. Pandapoep stinkt namelijk niet. “Panda’s zijn vegetariër en daardoor stinkt hun poep niet”, legt conservator Hans November uit. “Het ruikt zelfs een beetje naar thee. Verder is het beeld goed opgedroogd en mooi van structuur.”

Kunstwerk van pandapoep te zien in Het Noordbrabants Museum. “Het ruikt een beetje zoals thee.” #persbericht https://t.co/HzhsbxGXL6 pic.twitter.com/BrKfZWCODd — Het Noordbrabants Museum (@NoordbrabantsM) March 14, 2018

Emmers poep

We horen je al denken. Waarom zou je in hemelsnaam een kunstwerk maken van pandapoep? Maar daar zit een mooi verhaal achter. De Chinese kunstenaar Zhu Cheng wilde met verschillende project geld ophalen om een rusthuis voor oudere Chinezen te bouwen. Een van deze projecten vond plaats bij een onderzoekscentrum waar 83 pandaberen verblijven. Zhu Cheng heeft met elf schoolkinderen aan dit beeld gewerkt. “Zij haalden met emmers poep uit het pandacentrum”, vertelt Hans. “En het rusthuis is er uiteindelijk ook gekomen.”

Tentoonstelling

Het kunstwerk Venus van Milo is onderdeel van de verzameling voor de tentoonstelling over de hedendaagse Chinese Kunst. Uit deze verzameling maakt het Noordbrabants Museum een selectie. De tentoonstelling is tot komende zomer te zien.

Bron: Het Noordbrabants Museum. Beeld: Twitter