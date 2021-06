Jeanette heeft besloten geen vaccin tegen het coronavirus te nemen. De reacties daarop uit haar omgeving zijn grof, agressief en vol verwijten. “Ik ben zelfs vrienden kwijtgeraakt, mensen die ik al twaalf jaar ken.”

“Er zijn twee redenen waarom ik me niet laat vaccineren. Ik heb vorig jaar oktober corona gehad, dus heeft mijn lichaam antistoffen aangemaakt. De tweede reden is dat het virus steeds blijft muteren en we dus misschien ieder jaar een vaccin zullen moeten nemen. Naar mijn idee is de kennis over het vaccin nog te summier en de betrouwbaarheid ervan te pril.”

Geel boekje

“Het is absoluut niet zo dat ik tegen vaccins ben. Ik ben de hele wereld over gereisd en heb een mooi geel boekje met een heleboel vaccins erin, maar bij deze prik zegt mijn gevoel: nog even niet doen. Het is logisch dat er minder coronagevallen zijn. Dat was vorig jaar idem dito in deze periode. Ik wacht af en wil graag zien wat er gebeurt in september. Ook met alle mensen die wel gevaccineerd zijn.”

Anti-vaxxer

“Toen ik mijn mening deelde op Facebook, kreeg ik de wind van voren. Ik schreef in een post dat ik wel een beetje klaar was met al die mensen die trots een foto van hun eerste vaccinatie lieten zien. Alsof het een soort hype is. Dat had ik beter niet kunnen doen. Al snel kwamen de eerste beschuldigingen: dat ik een anti-vaxxer en een egoïst ben. Iemand die al ik twaalf jaar ken schreef zelfs dat hij hoopt dat ik corona krijg, eraan doodga en als kakkerlak terugkom. Ik moest bijna huilen toen ik dat las. Ik vroeg hem waarom hij zo tegen me tekeerging. Hij vertelde dat een vriend van hem was overleden aan corona en hij vond dat ik mensen opstookte het vaccin niet te nemen. Zo heftig en zo niet waar.”

“In mijn directe omgeving kiezen mensen wel voor het vaccin. Mijn broer en schoonzus zijn gevaccineerd. Ik heb drie kinderen, waarvan één geen vaccin neemt en de andere twee wel. We respecteren elkaars keuze, maar praten er verder niet over om discussies te voorkomen. Ook mijn vader heeft zich laten vaccineren en ik snap dat. Hij heeft het gevoel dat de wereld voor hem open ligt, durft zijn kleinkinderen weer te knuffelen en gaat volgende week naar Italië. Het geeft hem vrijheid en hij bloeit helemaal op. Ik vind het prima dat hij zich heeft laten vaccineren. Ik ben niet tegen het vaccin, ik ben voor eigen keuze. Hij is tachtig jaar, stel dat het vaccin toch niet werkt dan heeft die man hele fijne maanden gehad.”

Vooroordelen

“Ik ben enorm geschrokken van de vooroordelen: waarom beschuldigen vrienden en kennissen me ervan een wappie of complotdenker te zijn? Ze kennen me toch? Ik ben een sociaal mens, weet heel goed dat het een heftig virus is en heb me altijd aan alle corona-maatregelen gehouden. Ik geloof niet in complotten of zogenaamde chips die worden ingebracht; maar ik heb gewoon geen vertrouwen in het vaccin.”

Pijnlijk en bizar

“Dat ik door mijn keuze om me niet te laten vaccineren vrienden ben kwijtgeraakt, vind ik ontzettend pijnlijk en bizar. Waarom gebeurt dit? Waarom reageren mensen zo heftig en lopen de discussies zo hoog op? Nog even en iemand die niet gevaccineerd is durft dat helemaal niet meer te zeggen. Puur uit angst voor de heftige reacties.”

