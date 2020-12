Uit een rapport van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat mensen met een beperking veel te weinig betrokken worden bij het maken van beleid. Jeanette Chedda heeft een beperking en wil niet langer aan de zijlijn staan. ”We moeten stoppen met een handicap als probleem zien. Het is onderdeel van de diversiteit van de mens.”

Jeanette: “Ik ben geboren met Osteogenesis Imperfecta (OI). Dat is een bindweefselaandoening die er voor zorgt dat ik breekbare botten heb. Ik ben 1,12 meter, zit in een rolstoel en heb in mijn leven al meer dan honderd botbreuken gehad. Dat de maatschappij niet is ingericht op mensen met een beperking bleek al vroeg in mijn leven. Ik groeide op met mijn drie jaar jongere broertje die naar de basisschool om de hoek ging. Zelf ging ik al vanaf de kleuterklas naar een mytylschool, een aangepaste school voor kinderen met een handicap.”

“Toen ik in de tweede klas naar een reguliere middelbare school ging, werd ik voor het eerst geconfronteerd met hoe ontoegankelijk de maatschappij is voor mensen met een beperking. Ik werd niet meer ‘buiten’ de samenleving gezet, maar ontdekte wel dat die niet gemaakt is voor mensen zoals ik. Meedoen met de gymles kon ik bijvoorbeeld niet. Omdat ík gehandicapt ben, dacht ik dat het aan mij lag, maar zo werkt het natuurlijk niet. De gymzaal was simpelweg niet toegankelijk voor een rolstoel. Tijdens die uren gymles dwarrelde ik wat rond in de gang. De school had ook een alternatief kunnen bedenken om mij bij de les te betrekken in plaats van buiten te sluiten.”

“Pas toen ik eind 20 was, werd ik me echt bewust van wat mijn beperking betekent voor mijn positie in de maatschappij. Ik ben opgegroeid met het idee dat er iets mis met me is. Tot ik besefte dat je op twee manieren naar mij kunt kijken: ‘wat jammer dat je in een rolstoel zit’ of ‘wat jammer dat we leven in een samenleving die niet gemaakt is voor mensen zoals jij’. Ik heb heel lang gedaan alsof ik geen beperking heb, alsof ik niet klein ben en in een rolstoel zit.”

Gevecht met een houdbaarheidsdatum

“Ik wilde gewoon meedoen met iedereen en heb daar keihard voor gewerkt. Ik wilde een opleiding, een goede baan, een rijbewijs, een sociaal leven. Mijn gevecht om mee te doen had helaas een houdbaarheidsdatum. Toen ik dat allemaal eenmaal had, kreeg ik een burn-out. Ik kan echt zeggen dat niet mijn beperking, maar de manier waarop de samenleving kijkt naar mensen met een beperking me heeft beschadigd. Hoe oneerlijk is het dat mensen zoals ik zo hard moeten werken voor iets waar ze net als iedereen recht op hebben? Kijk naar onderwijs, werk, het openbaar vervoer, sociale activiteiten, gewoon even winkelen. Simpele dingen waar iedereen recht op heeft, maar die voor veel mensen niet vanzelfsprekend zijn.”

Drie miljoen mensen met een beperking

“Ik heb een goede baan als SEO-specialist bij Politie Nederland en nooit eerder politieke ambities gehad. Wel wil ik mijn stem laten horen. Ik gaf een speech tijdens de Women’s March op Internationale Vrouwendag. Daarna werd ik benaderd door BIJ1, een politieke partij die staat voor een samenleving met gelijke rechten en kansen voor iedereen. Inmiddels sta ik nummer 4 op de lijst en ben ik kandidaat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. In Nederland zijn er bijna drie miljoen mensen met een beperking, met slechts 0,3 procent representatie in de huidige politiek. Daar gaat het dus mis. We verdienen een plek in de Tweede Kamer. Niemand behartigt onze belangen beter dan wij zelf.”

VN-verdrag handicap in Nederland

Om de rechten van mensen met een beperking te waarborgen, geldt sinds 2016 het VN-verdrag handicap in Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering en brengt ieder jaar een monitor uit over de stand van zaken. Dit jaar ligt de focus op het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het maken van beleid en wetgeving. Informatie is te vinden op www.mensenrechten.nl.

Tekst: Annemieke Riesebos. Fotografie: Mona van den Berg