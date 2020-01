Geen kaartjes voor het Songfestival? Híer kun je Jeangu Macrooy eerder zien optreden

Mocht het jou nou niet lukken om donderdag in de tweede ronde van de kaartverkoop tickets te scoren voor het Eurovisiesongfestival, hebben wij goed nieuws voor je. Je kunt Jeangu Marooy namelijk ook tijdens de juryshow van de eerste halve finale op 11 mei zien optreden.

Zo kun je al een aardig voorproefje krijgen van zijn optreden in de finale!

Advertentie

Stemmen

Een fragment van zijn optreden tijdens de juryshow zal ook worden getoond in de liveshow van de eerste halve finale op 12 mei. Dit is ook de show waarin het Nederlandse publiek mag stemmen. Het presentatie trio zal dan ook een praatje met hem gaan maken. Na dit optreden is Jeangu pas weer in de repetities voor de finale te zien.

Tweede ronde kaartverkoop

Mocht je nog een kaartje willen scoren voor het songfestival, dan kun je donderdag maar beter vroeg gaan klaar zitten. De tweede ronde van de kaartverkoop begint namelijk aanstaande donderdag om 12.00 uur. Gezien het feit dat de tickets in de eerste ronde in no-time waren uitverkocht, kun je er maar beter snel bij zijn!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress