Onthuld: met dít nummer gaat Jeangu Macrooy naar het Songfestival

Dit jaar zal Jeangu Macrooy (27) Nederland gaan vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival met het liedje Birth of a new age. Het nummer is vanaf nú te luisteren.

De onthulling van het nummer heeft de zanger donderdagavond gedaan middels een ‘live première’ op YouTube, Instagram en Facebook. Tegelijkertijd was de onthulling ook in verschillende televisieprogramma’s te zien.

Jeangu Macrooy onthult Birth of a new age

Benieuwd naar Birth of a new age: dé Nederlandse Songfestival-inzending van dit jaar? Luister het liedje hier:

Jeangu over het nummer

Voorafgaand aan de onthulling zei Jeangu over het nummer: “Ik geloof er heel erg in en ben er heel erg enthousiast over, net als vorig jaar bij Grow. Ik hoop natuurlijk dat iedereen het nummer voelt en begrijpt en het mooi vindt.”

Zenuwen

Dat de onthulling live was, zorgde voor extra zenuwen bij de zanger: “Het is natuurlijk spannend, het eerste moment dat het nummer naar buiten gaat en dat iedereen het hoort. Je wil natuurlijk dat het helemaal goed gaat. En dit jaar is anders dan vorig jaar: we beginnen met een live optreden. Dat is altijd spannend, maar tegelijkertijd is dat ook wat het magisch kan maken”, aldus Jeangu in RTL Boulevard. Hij heeft expres gekozen voor een live onthulling: “Straks in Rotterdam is het ook gewoon live, dus we vonden het een goede manier om het zo te beginnen.”

Direct naar de finale

In mei vindt het Eurovisie Songfestival plaats in Ahoy Rotterdam. Op 18 en 20 mei vinden de halve finales plaats en op 22 mei staat de finale gepland. Jeangu Macrooy mag de halve finale overslaan en staat direct in de grote finale, dankzij de winst van Duncan Laurence in 2019. Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager zullen het spektakel presenteren.

Opvolger van Grow

Birth of a new age is de opvolger van het liedje Grow. Vorig jaar onthulde Jeangu het nummer Grow nog bij de De wereld draait door, maar wegens de coronacrisis werd het Eurovisie Songfestival afgelast. Hij heeft het liedje dan ook nooit op het Songfestival-podium ten gehore kunnen brengen. Alle deelnemers die vorig jaar mee zouden doen, werden verplicht om dit jaar een nieuw liedje in te zenden.

Geen ‘normaal’ Songfestival

Hoe deze editie van het Eurovisie Songfestival er precies uitgaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Dit is afhankelijk van hoe de coronacrisis zich de komende maanden ontwikkelt. Wat wel zeker is, is dat het feest niet in de ‘normale’, uitbundige vorm door kan gaan. Er zullen dan ook geen grote bezoekersaantallen naar de locatie komen. Eerder liet de organisatie van het Eurovisie Songfestival weten hoopvol te zijn over wat er allemaal mogelijk is, en onthulde ze verschillende scenario’s.

Bron: YouTube, RTL Boulevard. Beeld: BrunoPress.