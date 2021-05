Italië wint, Nederland 23e: zó reageert Jeangu Macrooy op de uitslag

Na een zinderend optreden sleept Jeangu Macrooy slechts 11 punten binnen bij het Eurovisie Songfestival. Daarmee belandt Nederland op de 23e plek. Italië komt als grote winnaar uit de bus met 524 punten. Dit is wat Jeangu Macrooy van die uitslag vindt.

Vlak na de grote finale van het Eurovisie Songfestival nemen de presentatoren en Jeangu Macrooy plaats bij Op1. In de speciale aflevering wordt teruggeblikt op de bijzondere show in Rotterdam. Ook is het een moment voor Jeangu om terug te kijken op zijn deelname en de uitslag.

Teleurstelling

“Het is natuurlijk een teleurstelling als je niet hoog eindigt”, geeft de Birth of a new age-zanger toe. “Maar ja. Weet je, het was zo’n avontuur en ik ben zo blij”, voegt hij er gauw aan toe. Jeangu geeft aan vooral heel dankbaar te zijn dat het Eurovisie Songfestival heeft kunnen plaatsvinden in de bizarre tijd waarin we leven. “Het was zo’n feest dat dit heeft kunnen plaatsvinden in deze tijd, we dealen nog allemaal met corona, het was echt een blessing.”