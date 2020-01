'Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op het Songfestival'

Dierbare sieraden herinneren ons vaak aan bijzondere momenten, maar bovenal aan geliefden. Daar kunnen deze vrouwen over meepraten. “Als ik een moeilijk moment heb, raak ik mijn kettinkje aan.”

Dorette (50)

Dorette de Gier (50) draagt een witgouden ring waarin haar naam is gelaserd.

“12 jaar geleden bevond ik me op een moeilijk punt in mijn leven. Ik zat in een relatie waarin ik mezelf te veel had verloren. Toen we gingen samenwonen, kwam ik erachter dat mijn partner schulden had. Geen mome