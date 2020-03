Jeangu Macrooy reageert op het uitlekken van het Songfestival-nummer

Het was de bedoeling dat het Songfestival-nummer waarmee Jeangu Macrooy ons land dit jaar vertegenwoordigt woensdagavond gepresenteerd zou worden in De wereld draait door. Door een fout stond alleen Grow al uren eerder online.

De 26-jarige soulzanger lijkt daar gelukkig niet zo erg mee te zitten. “Ik vond het in eerste instantie wel vervelend dat het liedje al voortijdig naar buiten kwam. Maar op een gegeven moment dacht ik: we gaan het gewoon doen zoals het is gepland”, legt hij uit aan De Telegraaf.

“’s Avonds had ik echt de ruimte om te praten over hoe het is ontstaan en wat ik ermee wil vertellen en dat moment voelde dan ook echt als het officiële moment.” Daar vertelde hij dat hij Grow schreef in een donkere periode van zijn leven. Het is een ingetogen ballade met kerkorgel en gospelkoor waarbij hij het vooral heel belangrijk vindt dat de tekst goed overkomt bij de mensen.

Grow

De Surinaamse zanger die 5 jaar geleden naar Nederland kwam volgt het Eurovisie Songfestival al jaren op de voet. “Toen ik muziek studeerde in Enschede keken we met allemaal muzikanten naar het Songfestival.” Toen ontstond bij hem ook de droom om zelf een keer op zo’n groot podium te staan. “Maar dit had ik nooit gedacht. Sommige dingen kan je gewoon niet voorspellen. (…) Hoe dieper we er in gaan, hoe meer ik besef hoe bijzonder het is dat ik dit mag doen.”

Cornald Maas zat in de jury om onze inzending aan het Eurovisie Songfestival te bepalen, maar daar is toch discussie over:

