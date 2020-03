Jeangu Macrooy deelt alvast voorproefje songfestivalnummer voor de grote onthulling

Het nummer waarmee Jeangu Macrooy Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival wordt woensdag bekendgemaakt. Opnieuw zal deze voor het eerst ten gehore zijn bij De wereld draait door.

In de uitzending op 4 maart wordt in het bijzijn van Jeangu de videoclip vertoond. De dag erna, op donderdag 5 maart, is hij opnieuw te gast in de talkshow om het nummer voor het eerst live te zingen.

Beeldfragmenten

Er is tot nu toe weinig bekend over het nummer. Producer en componist Perquisite heeft het nummer gemaakt maar verdere details ontbreken nog. Wel heeft de 26-jarige soulzanger voorafgaand aan de officiële onthulling in DWDD alvast wat hints geplaatst op Twitter. Te zien zijn 2 korte beeldfragmenten met een melodie eronder, waarschijnlijk afkomstig uit de clip van het nummer.

Dinsdagavond 3 maart plaatste hij het volgende fragment online:

De dag ervoor, op 2 maart, was dat al eenzelfde soort fragment:

Op het internet werd er direct volop gespeculeerd. Sommigen denken dat hij Runaway child (freedom sound) gaat zingen, anderen denken dat het eerder een persoonlijk nummer gaat zijn.

Internationaal onderscheidend

In januari werd bekend dat de selectiecommissie van AVROTROS had gekozen voor Jeangu Macrooy. Het Eurovisiesongfestival zal ook in Nederland plaatsvinden vanwege de Nederlandse winst in 2019. Volgens algemeen directeur Eric van Stade is Jeangu’s sound “internationaal onderscheidend”. “De song die hij instuurde was een schot in de roos. Het pakt je, intrigeert en gaat onder je huid zitten”, zo zei hij destijds.

De opvolger van het winnende Arcade van Duncan Laurence hoor je om 19:15 uur op NPO1 bij De wereld draait door.

Cornald Maas zat in de jury om onze inzending aan het Eurovisie Songfestival te bepalen, maar daar is toch discussie over:

Bron: ANP, Twitter. Beeld: Brunopress