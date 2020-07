Jeannet (55) is op vakantie in Griekenland: “Ik heb wel even gehuild om de mensen hier”

Hoewel sommigen er niet aan moeten denken om nu naar het buitenland te gaan, zijn er ook genoeg mensen die de auto of het vliegtuig wél pakken. Jeannet (55) en haar man vieren vakantie op Karpathos en behoren tot de 1ste groep toeristen op het Griekse eiland. Maar hoe is het om in coronatijd op vakantie te gaan?

We belden Jeannet op haar vakantieadres – een fijn appartement in het knusse plaatsje Amopi – op.

“In december hadden we onze droomvakantie al geboekt, maar gezien de situatie hoorden we pas 2 weken voor vertrek dat de reis daadwerkelijk door zou gaan”, begint ze. Daar waren Jeannet en haar man in 1ste instantie helemaal niet zo blij om. “We twijfelden enorm. ‘Is het allemaal wel veilig?’ Uiteindelijk hebben we toch de keuze gemaakt om wel te gaan. We hadden al behoorlijk wat betaald en je vertrouwt er toch op dat het dan ook echt verantwoord is om te vertrekken”, vertelt ze.

Achteraf zijn ze heel blij met die beslissing. Jeannet: “Het is hier prachtig en het voelt zelfs een stuk veiliger dan in Nederland.”