Actrice Jelka van Houten (39) heeft gisteren een bijzondere tatoeage op haar arm laten zetten. Het plaatje is een gestileerde jeugdfoto van haar en haar zus Carice (41) met carnaval, of in ieder geval een leuk verkleedpartijtje.

Jelka kan het zelf nog niet helemaal bevatten dat ze deze tattoo heeft laten zetten. “Dat ik dit ooit zou doen”, schrijft ze bij het kiekje. Maar trots is ze wel. “Ik en mijn lieve zus op mijn arm.”

Verkleedpartijtje

De tatoeage is gebaseerd op een jeugdfoto van de twee zusjes. Als je op het rechterpijltje klikt, zie je de originele foto van vroeger. Jelka en Carice waren beiden verkleed, Carice als clown en Jelka als Grietje, of is het roodkapje of… tja wat is ze eigenlijk? Ach, daar gaat het niet om. Ze zien er in ieder geval super schattig uit. En wat een lief gebaar van Jelka.

Raaf

Ook hun vader komt in de tattoo aan bod. De vogel op Carice’s schouder is een herinnering aan hun vader Theodore, die twee jaar geleden is overleden. “Voor altijd dus en ons paatje als raaf ook voor altijd.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP