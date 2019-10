Jelle Brandt Corstius trekt boetekleed aan: "Ik had het niet zo moeten doen"

In het Radio 1-programma Nooit meer slapen doet journalist Jelle Brandt Corstius openhartig zijn verhaal. 2 jaar geleden schreef hij in Trouw dat hij aan het begin van zijn carrière door een collega is verkracht. Nu zegt hij spijt te hebben van deze aanpak.

Jelle vertelt over zijn intentie met het stuk: “Mijn idee was dat mensen misschien sneller aangifte zouden doen. Er ligt een gigantisch taboe op sexueel geweld tegen mannen. Maar het stuk is totaal verkeerd gevallen.” Hij vreest dat zijn aanpak een averechts effect heeft: “Ik denk dat mensen nu wel 2 keer nadenken voordat ze aangifte doen.”

Rechtszaak

Jelle noemde in het stuk geen namen. Toch vond tv-producent Gijs van Dam dat het in het artikel duidelijk was dat het over hem ging. Van Dam ontkende de verkrachting en deed aangifte tegen smaad. Deze zaak loopt nog steeds. Jelle deed ook aangifte tegen Gijs, maar besloot eind vorig jaar om met de juridische strijd te staken.

Commotie

Jelle kijkt terug op een moeilijke tijd: “Ik vind het verschrikkelijk hoe het gelopen is, maar ik moet zelf het boetekleed aantrekken. Ik had dat stuk niet op deze manier moeten maken, niet in deze vorm. Ik heb 2 jaar lang niet in de media gesproken, want ik ben ontzettend geschrokken van wat ik over me heen kreeg. Ik ben uitgemaakt voor leugenaar, fantast en gek. Ik kreeg een gigantische bak stront over me heen.” Hij is niet de enige die hier last van heeft: “Ik vind het vooral moeilijk voor mijn vriendin, die heeft hier allemaal niet voor gekozen”, aldus de journalist.

Inmiddels zegt hij dat het hem niet meer kan schelen wat mensen van hem denken en dat hij niet meer wakker ligt van de commotie.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: ANP