Toen Jemma Roberts (33) vorig jaar te horen kreeg dat ze in verwachting was van een meisje, kon ze haar geluk niet op. Na 5 zonen op een rij zou ze eindelijk weer een meisje krijgen.

Jemma beviel van een kerngezond meisje, Sydney Mae, maar na 3 maanden sloeg het noodlot toe. Aan de Britse krant the Sun doet Jemma nu voor het eerst haar verhaal.

Diepe slaap

”Het gebeurde in december vorig jaar. Ik had haar in bed gelegd naast mij. Voordat ik ging slapen controleerde ik meerdere keren of alles in orde was. Ik kuste haar uiteindelijk op haar voorhoofd en vertelde haar hoe mooi ze was. Vervolgens viel ik in een diepe slaap.”

Onbehagen

Om 7 uur ’s ochtends de volgende dag schrikt Jemma opeens wakker. “Ik voelde onbehagen toen ik op de klok keek. Waarom had Sydney-Mae me niet wakker gemaakt voor haar nachtelijke voeding? Rond 4 uur begon ze normaal altijd te huilen omdat ze honger had. Toen ik me naar haar omdraaide, kwam er een golf van paniek over me heen. Daar lag ze. Met haar ogen wijd open. Bewegingloos. Ik raakte haar wang aan en die voelde koud. Ik begon keihard te gillen.”

Reanimeren

Lauren (17) – Jemma’s oudere dochter – kwam meteen de slaapkamer in en samen belden ze het noodnummer. De operator aan de telefoon vroeg aan Jemma of ze meteen kon beginnen met reanimeren, maar de moeder kreeg het mondje van haar baby niet open. “Ik drukte 27 keer op haar borst voor de ambulanciers arriveerden. Ze namen haar onmiddellijk mee naar het ziekenhuis. Mijn wereld stortte in.”

Blauwe lippen

In het ziekenhuis reageerde het meisje nergens meer op. Elke keer als de artsen de machines uit deden die haar in leven hielden, stopte haar hartje. “Ik bleef maar ‘nee’ zeggen, honderden keren”, aldus Jemma. “Ik dacht dat ik in een nachtmerrie was belandt en dat ik elk moment wakker zou worden. Maar dat was niet het geval. Ik hield mijn meisje in mijn armen. Ze was zo koud en haar lipjes zagen blauw. Ik wilde een deken rond haar wikkelen en haar opwarmen.”

Politie

Ondertussen waren de vader van het meisje, die niet meer bij Jemma woonde, en enkele van haar kinderen ook in het ziekenhuis aangekomen. ”Ze huilden toen ze afscheid van haar namen. We zijn nog enkele uren bij haar gebleven. Kort na haar overlijden kwam de politie langs, een routineprocedure bij een onverklaarbaar overlijden. Ik wilde dat ze me zouden straffen omdat ik had gefaald als moeder. Ik was er niet in geslaagd om mijn dochter te beschermen.”

Wiegendood

Uit een sectie bleek dat Sydney-Mae was overleden aan de wiegendood. “De artsen zeiden dat ik niets had kunnen doen om haar dood te voorkomen”, aldus Jemma. “Maar zo voelde het niet. Ik bleef alles maar opnieuw afspelen in mijn hoofd en vroeg me steeds af waar ik had kunnen ingrijpen. Hoe had ik nu kunnen liggen slapen terwijl ze stierf? Ik voelde me schuldig dat ik haar niet in haar kinderbedje had gelegd. Maar het ziekenhuis verzekerde me dat het geen verschil had gemaakt.”

Begraven

Sydney-Mae werd in januari begraven. Kort na haar begrafenis begon Jemma geld in te zamelen om Angelcare monitors te kunnen kopen, een toestel dat alle bewegingen en geluiden van een baby registreert en afgaat als het kindje 20 seconden lang stil blijft. Ze zal deze schenken aan andere families, zodat zij nooit hetzelfde hoeven mee te maken als Jemma.

Een kleine troost

“Ik wou dat ik die toestellen had gekend toen mijn meisje nog leefde. Dit is haar nalatenschap. Een kleine troost. Ze zeggen dat de tijd alle wonden heelt, maar mijn pijn wordt elke dag erger. Vrienden zeggen dat ik dapper ben, maar dat is niet zo. Mijn hart is gebroken en ik denk niet dat het ooit hersteld kan worden.”

Bron: The Sun. Beeld: Facebook