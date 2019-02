Jennifer viel 55 kilo af binnen een jaar en deelt nu haar 5 tips

De Amerikaanse Jennifer Still uit New York kampte tot haar dertigste met overgewicht. Toen ze eenmaal de knop wist om te zetten, viel ze maar liefst 55 kilo af.

Aan de website Business Insider verklapt ze graag de vijf tips die haar daar bij geholpen hebben.

1. Vind een passend dieet

Volgens Jennifer is het belangrijk een dieet te vinden die bij jou past. Er is dus niet één dieet dat geschikt is voor iedereen. “Misschien is dat voor jou een vegetarische eetstijl, voor mij was dat het ketogeen dieet.” Hierbij eet je weinig koolhydraten en juist veel eiwitten, vet en groenten. “Ik zie mezelf dit lang volhouden, maar het is niet de enige manier om af te vallen. Dat besef ik ook.”

2. Schrap je ongezonde verslaving

Jennifer had vroeger een suikerverslaving. Toen ze suiker uit haar dieet schrapte, merkte ze dat er minder drang naar was. “Het was heel lastig op het begin, maar na een maand sliep ik beter, ik had minder last van een lage bloedsuiker en ik miste de suiker ook niet meer. Ik vond heel veel van mijn favoriete recepten online, alleen dan zonder suiker.”

3. Bereid je maaltijden voor

“Mealprepping is heel populair op social media, en dat is niet voor niets zo.” Jennifer weet namelijk als geen ander hoe vervelend het is als je thuiskomt na een lange dag en je weer iets moet gaan bedenken om te koken. Daarom besteed ze één dag per week aan het zogeheten mealprepping, oftewel het voorbereiden van haar maaltijden. “Als ik druk was, warmde ik zo’n maaltijd op. De weinige keren dat ik niets klaar had liggen, greep ik eerder naar iets wat niet gezond is.”

4. Vergelijk jezelf niet met anderen

“Het is heel makkelijk om gefrustreerd te raken als het afvallen minder snel gaat dan je eigenlijk wilt. Vooral als je foto’s van anderen ziet die veel zijn afgevallen. Je kunt je dan afvragen waarom het bij jou niet zo snel gaat.” Jennifer vertelt vervolgens dat je moet onthouden dat elk persoon ander is en dus ook het afvallen bij iedereen anders verloopt. Dat ligt niet aan jou.

5. Wees niet te streng voor jezelf

Een ietwat harde aanpak is goed tijdens het afvallen, maar wees niet te streng voor jezelf. “Dat is onmogelijk om vol te houden. Je moet tijdens gelegenheden ook van het eten kunnen genieten en dat accepteren. Als ik dat doe, kan ik de volgende ochtend mezelf ook weer beter herpakken.”

Bron: AD. Beeld: ANP