Jennifer Ewbank zette bijzondere stap om van huilbaby af te komen

In 2014 beviel zangeres Jennifer Ewbank van dochtertje Emily. Jennifer en manlief Robin de Munk konden hun natuurlijk geluk niet op. Maar de nachten, die waren loodzwaar. De kleine Emily bleek namelijk een enorme huilbaby. Met de handen in het haar nam Jennifer daarom een bijzonder besluit.

Daar gingen eerst wel een hoop slapeloze nachten aan vooraf. “We moesten er de eerste acht maanden zo’n twaalf keer per nacht uit”, vertelt Jennifer aan RTL Boulevard. Het was echt een drama.” Op duizend-en-een manieren probeerden Jennifer en Robin rust te creëren, maar niets hielp. En dus zat er volgens Jennifer maar één ding op: ze huurde een paragnost in. Jennifer: “Baat het niet dan schaadt het niet, dacht ik.”

Twee gidsen aan bed

Paragnost Peter van der Hurk, bekend van Het Zesde Zintuig, kwam naar huize Munk-Ewbank. Eenmaal daar voelde hij het meteen: Emily had twee gidsen op haar kamertje. Die zouden haar volgens Peter wakker houden. Hij gaf Jennifer daarom een bijzondere opdracht. “Ik moest met een witte kaars in haar kamer gaan zitten en met respect vragen of de gidsen áchter Emily wilden gaan staan in plaats van voor haar bedje te blijven.”

Witte kaars

Best een apart verzoek natuurlijk, maar Jennifer deed het. En met succes. Emily slaapt sindsdien als een roos. “Het voelde heel raar om dat te doen, maar sinds die nacht heeft Emily goed geslapen”, verzekert de zangeres. Bijzonder toch?

Bron: RTLBoulevard. Beeld: ANP