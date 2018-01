Jennifer Hoffman: "Als vrouw van in de dertig mag je niet zomaar wat aanklooien"

Ze begon op haar zeventiende met acteren, sindsdien is dat wat Jennifer Hoffman (37) het liefste doet. Maar vanwaar toch die interesse in haar privéleven? Een gesprek over vrijheidsdrang, keuzes maken en privacy. “Soms zou ik wel wat meer van Patty Brard willen hebben. Lijkt me heerlijk.”



Ben jij veeleisend voor jezelf?

“Ja. Maar dat is ook wel een beetje de tijd waarin we leven, denk ik. Alsof er een perfect leven bestaat, dat we allemaal zouden moeten hebben.” En bestaat dat volgens jou? “Nee, maar er is nog steeds wel een soort race aan de gang. Op de social media, in de schijn die we onderling soms ophouden naar elkaar. Als vrouw van in de dertig is dat niet altijd makkelijk, je kunt niet meer zomaar wat aanklooien.” Geldt dat ook voor jou nu? “Ik ben een enorme twijfelkont en heel slecht in keuzes maken. Dan ligt alles meteen zo vast. Ik vind het al vervelend om te moeten zeggen wat mijn lievelingskleur is.” Dan, zachtjes: “’Jennifer Hoffman vindt keuzes maken heftig.’ Ik zie de kop op NU.nl al voor me.Begrijp je wat ik bedoel?”

Er is opvallend veel interesse voor jouw privéleven. Voor je relatie, je ex, je kinderwens. Alsof je constant wordt afgerekend op persoonlijke kanten van al dan niet ‘vrouw’ zijn.

“Dat word ik ook. Ik was afgelopen zomer een maand in Los Angeles bij een vriendin, en met haar heb ik het er veel over gehad. In Nederland is als vrouw de maat hoe oud je bent en of je een relatie hebt. En als je geen kinderen hebt, waaróm dan niet? In LA vroeg niemand dat. Ik voelde me daar vrij en verlost van die box waar ik de hele dag in word gestopt.”

Omdat we een sterke moederschapscultuur hebben in de beeldvorming over vrouwen?

“Dat vind ik heel erg truttig. Ja, ik ben 37 en heb nog geen kinderen. En merk dat ik daardoor toch niet ‘meedoe’. Omdat ik niet makkelijk te plaatsen ben. Daarvan raken mensen in paniek. Waarom? Ik probeer me altijd af te vragen of ik keuzes maak voor mezelf, of omdat anderen daar gelukkiger van worden. Ik kan niet vooruitdenken. Daarom vind ik het zo moeilijk om ja te zeggen tegen een theaterrol. Geen idee wat ik over anderhalf jaar doe!”

Misschien draait het om het dertigers-dilemma?

“Dat kan. Ik kan me voorstellen dat het prettig is om die race af te sluiten. Daarom reis ik zo graag.”

Ook omdat niemand je in het buitenland kent?

“Dat ook. Niet dat ik nou zo bekend ben, maar als ik ergens anoniem ben, kan ik wel heel boeverig worden. In Nederland maken we ons zo druk over de mening van de buren.” Bloedserieus: “Dus op reis sta ik dronken op een bar te dansen.” Lachend: “Nee, hoor! Maar ik let thuis wél beter op wat ik doe en zeg. Soms zou ik wat meer van Patty Brard willen hebben, of van Katja Schuurman. Overal wat meer schijt aan hebben. Ik vind het heerlijk om naar die vrouwen te kijken, maar

ik kan het niet.”

