Jennifer Hoffman kondigt eerste kindje aan met prachtige foto

Leuk babynieuws voor Jennifer Hoffman (39). De Luizenmoeder-actrice laat dinsdag op Instagram weten dat zij zwanger is van haar eerste kindje. Over zo’n 20 weken verwachten zij en haar vriend Dorian hun baby.

Bij het leuke nieuws showt Jennifer haar beginnende babybuikje.

Advertentie

Jennifer en Dorian

In de zomer van 2018 maakte Jennifer Hoffman bekend dat ze smoorverliefd was op de Frans-Amerikaanse Dorian Geis. Dorian, die eigenaar is van een duurzaam adviesbureau, trok bij Jennifer in. Dit voorjaar heeft het stel een prachtig grachtenpand in Amsterdam-West gekocht en bleek het tijd te zijn voor de volgende stap.

Viking

Inmiddels is Jennifer namelijk al 20 weken zwanger! Op Instagram showt zij haar babybuik en brengt ze het leuke nieuws de wereld in. “Hi. Bezig met de grootste internationale productie van mijn leven. Zo’n 20 weken al”, plaatst ze gekscherend onder de foto.

In de hashtags grapt ze bezig is met het maken van een ‘viking’, omdat het kindje half Nederlands, kwart Amerikaans en kwart Frans zal zijn.

Onder haar posts wemelt het van de felicitaties en lieve berichten. “Wauw, dat is het mooiste nieuws ooit”, reageert de Vlaamse presentatrice Evi Hanssen. En ook Elise Schaap, Loes Haverkort en Lieke van Lexmond feliciteren het stel met de zwangerschap.