Wat te denken of voelen als je voor de tweede keer het nieuws krijgt dat een dierbare zichzelf van het leven heeft beroofd? Het overkwam Jennifer Delano (37). Als tiener verloor ze een goede vriendin en nu, twintig jaar later, een dierbare collega. “Hoe goed je iemand ook denkt te kennen: je weet nooit wat er écht in iemand omgaat.”

Jennifer: “Ik kende Esther van een vakantiekamp. We waren toen allebei 14 jaar. Dat was nog voor de tijd van sociale media, dus we belden wat af en reisden 100 kilometer voor een slaappartijtje. Ieder jaar zagen we elkaar op het vakantiekamp en we schreven wekelijks brieven naar elkaar. In het laatste kaartje dat ik van haar ontving, schreef ze dat het heel goed met haar ging en dat ze inmiddels aan een studie begonnen was. De volgende kaart die ik ontving was haar rouwkaart. Ze was 17 jaar.”

Advertentie

Gevoelig meisje

“We zijn allebei dat jaar uit huis gegaan. Bij mij ging dat heel goed, bij haar was het een ander verhaal. Ze kwam niet los in haar nieuwe stad. Ze was positief in haar brieven naar mij, maar ondertussen was ze doodongelukkig. Esther was een gevoelig meisje, kwam uit een gezin met veel kinderen en had een vader met losse handjes. Dat resulteerde in een eetprobleem. Niet eten was haar manier van controle houden over de situatie. Ze kreeg er hulp voor, maar het was niet genoeg.

Achteraf hoorde ik dat ze al meerdere zelfmoordpogingen had gedaan, maar dat is mij – de vriendin die kilometers verderop woonde – nooit verteld. Ik wist wel dat ze een zware tijd achter de rug had. Ze schreef dat ze was gezakt voor haar havo-examen en daarom moest stoppen met de pabo-opleiding waar ze ondertussen al aan was begonnen. Haar doodswens nam de overhand en ze deed een poging die haar fataal werd.”