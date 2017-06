Jerney Kaagman openhartig over haar ziekte en toekomst

De Canadese Cecilia maakte een foto van haar man die aan het grasmaaien is. Niets bijzonders, zul je denken. Toch gaat het plaatje de héle wereld over.

En wel om wat er op de achtergrond te zien is.

Want hoe eng is het, als je ziet dat er een tornado op het huis van Cecilia en haar man afkomt? Het gebeurde allemaal in het normaal gesproken rustige plaatsje Three Hills.

Stoer hoor

Bij de foto schrijft ze: “Mijn beest aan het grasmaaien met een briesje door zijn haar. De Chuck Norris van de grasmaaiers.” De foto maakt op veel mensen nogal wat indruk. Een tornadojager zegt erover: “Dit kan alleen in Canada.” Tja, wat moet gebeuren, dat moet gebeuren, zeggen ze…

Met een sisser

Het gebeurt niet vaak dat er zulk extreem weer is in dit gedeelte van Canada. Gelukkig waren er geen slachtoffers en was er nauwelijks schade.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook