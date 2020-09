Waarom Jeroen Kijk in de Vegte waarschijnlijk níet de mol is

Wie is de mol? is weer gestart en daarmee is de jacht op de mol weer geopend. De Molloten doen er alles aan om erachter te komen wie tijdens deze speciale jubileumeditie de boel saboteert. Maar blijkbaar kunnen zij de naam Jeroen Kijk in de Vegte al doorstrepen…

Jeroen heeft zich namelijk in een gesprek met Jan-Willem Roodbeen op NPO Radio 2 versproken.

Eruit gevlogen

Meer dan een jaar mocht Jeroen aan niemand verklappen dat hij meedeed aan Wie is de mol? Nu dit geheim bekend is, mag hij eindelijk alle prangende vragen van de kijkers thuis beantwoorden. Toch durft hij niet alles te vertellen: “Ik vind het superleuk om erover te praten, maar alles wat direct met het spel te maken heeft, daar doe ik nu nog even geen uitspraak over”, legt hij uit. “Dan wacht ik nog eventjes totdat ik eruit gevlogen ben.”

Trucje?

Oeps! Verklapt Jeroen nu dat hij níet de mol is? De mol kan namelijk niet uit het spel vliegen. En een winnaar ook niet. Dus betekent dat waarschijnlijk ook dat hij niet de winnaar is.

Na een reactie van Jan-Willem corrigeerde Jeroen zich snel: “Of als ik natuurlijk de mol of de winnaar ben.” Hmm… zou het een trucje zijn? Het kan natuurlijk een manier zijn om jezelf als mol minder verdacht te maken. Of is het echt een foutje en heeft hij zich per ongeluk versproken? We zullen nog even moeten wachten tot we erachter komen. Spannend!

Het hele fragment kun je híer terugkijken en -luisteren.

Bron: NPO Radio 2. Beeld: Avrotros