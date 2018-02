Jeroen Kijk in de Vegte maakt vervelend nieuws bekend

Radio-dj Jeroen Kijk in de Vegte maakte vandaag, op Valentijnsdag, bekend dat hij na zeven jaar weer vrijgezel is.

Jeroen en zijn vriend Kenneth zijn al sinds de zomer uit elkaar, maar vandaag maakt de dj het nieuws pas bekend. In een reactie aan Shownieuws vertelt hij: “Het was klaar, de koek was op. Zo gaan die dingen. Het is natuurlijk wel wat als je na zeven jaar uit elkaar gaat.”

Ook zei hij nog goed contact met Kenneth te hebben, die inmiddels een nieuwe vriend heeft. “Ik ben blij dat Kenneth weer gelukkig is in de liefde.”



Bron: Shownieuws, NU.nl. Beeld: ANP.