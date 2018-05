Jeroen Nieuwenhuize gaat stoppen bij Radio538

Jeroen Nieuwenhuize (45) stopt bij Radio538. Dit heeft de radio-dj net bekend gemaakt in zijn eigen show.

Jeroen gaat namelijk een dagelijkse show op Radio 10 presenteren. “Dit is voor mij het juiste moment om over te stappen naar Radio 10. Mensen entertainen is wat ik het liefste doe en daarom is het waanzinnig dat ik dat bij Radio 10 nu weer op dagelijkse basis kan gaan doen”, vertelt hij. Vanaf maandag 25 juni is het nieuwe programma van Jeroen Nieuwenhuize iedere werkdag tussen 10:00 en 13:00 uur te horen op Radio 10.

Niet te combineren

De 45-jarige radio-dj is al jaren een succesvolle radiomaker en presenteert onder andere sinds 2006 elke vrijdagmiddag de Top 40 op Radio538. “Helaas is het presenteren bij van de Top 40 bij 538 niet meer te combineren met mijn nieuwe dagelijkse programma bij Radio 10”, legt Jeroen uit. Maar hij geeft aan twintig jaar lang met veel plezier de Top 40 te hebben gepresenteerd. “En ik vind het fijn om binnenkort het stokje door te geven en te starten bij Radio 10.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP