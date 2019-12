Jeroen Pauw deelt feestelijk kiekje met vriendin

Jeroen Pauw deelt normaal gesproken zelden foto’s van zijn vriendin Zoé, maar voor deze tijd van het jaar maakt hij graag een uitzondering. De presentator deelde vandaag op Instagram een romantisch kiekje vanuit de ‘kerstboom’.

De presentator wenst zijn volgers ‘Happy Holidays’.

Dit bericht bekijken op Instagram #christmastree #happyholidays Een bericht gedeeld door Jeroen Pauw (@pauwjeroen) op 27 Dec 2019 om 2:46 (PST)

“Fijn bij elkaar”

Jeroen stond altijd bekend als een echte womanizer, maar inmiddels is al hij al 3 jaar samen met zijn Zoé. In het programma ‘Vijf Jaar Later’ vertelde hij voor het eerst over zijn huidige relatie. “We kennen elkaar goed en vinden het fijn om bij elkaar te zijn. Wat moet je er verder nog over zeggen?”, aldus Jeroen.

Trouwen?

Als het om een huwelijk gaat, sluit Jeroen niks uit. “Ik ben al heel lang niet getrouwd en ik vind het helemaal niet lastig om dat nog een tijdje zo te houden. Maar het is geen dichte deur, maar ook geen open deur. Er is geen deur op dit moment. Maar of ’t zou kunnen? Theoretisch kan alles natuurlijk.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP