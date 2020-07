Jeroen Pauw en Fidan Ekiz keren deze zomer eenmalig terug naar ‘Op1’

De zomerstop was al ingeluid, Jeroen Pauw en Fidan Ekiz stonden al met één been in het zwembad, maar speciaal voor premier Mark Rutte komen ze even terug.

Aanstaande zondag maakt het talkshowduo een speciale uitzending van Op1 met de premier in de hoofdrol.

Eerste grote interview

Premier Rutte geeft het eerste grote interview sinds de corona-uitbraak het land in z’n greep hield. Het zal gaan over alle grote dilemma’s waar hij voor stond, waaronder – natuurlijk – de maatregelen om de crisis in te dammen.

Daarnaast zal Rutte ook ingaan op zijn visie op het racismedebat.

Bron: AD. Beeld: Brunopress