Jeroen Pauw gevraagd voor naaktprogramma: "Naakt is geen probleem"

In de Net5-show For one night only gaan bekende mannen naakt voor het goede doel. Jeroen Pauw werd ook gevraagd, maar daar bleek hij niet van op de hoogte te zijn.

Jan Versteegh is een van de mannen die wel meedoet aan het programma. Hij zat dinsdagavond in Pauw en vroeg aan Jeroen waarom hij niet van de partij is. “Ik ben niet gevraagd!” antwoordt Jeroen. Maar niets blijkt minder waar.

Niet geïnformeerd

“O, de producent zit namelijk daar en die zei dat jij ook gevraagd bent, maar ‘nee’ hebt gezegd”, antwoordt Jan, wijzend naar de producent van het programma die op dat moment ook in de studio aanwezig is. Wat blijkt: het management van Jeroen heeft de uitnodiging binnen gekregen, maar het verzoek afgewezen zonder Jeroen te informeren.

Geen probleem

Of Jeroen problemen zou hebben met naakt gaan? Nee hoor. “Dat naakt, nee. Dat dansen zou mijn probleem zijn”, verklapt de talkshowhost. De mannen die meedoen aan For one night only moeten namelijk een dans instuderen en uitvoeren.

For one night only

Simon Keizer, Thijs Römer, Viggo Waas, Jasper Demollin, Jan Versteegh, Peter Faber, Sander Lantinga en Kenzo Alvares zijn de mannen die op donderdag 14 november in het eenmalige tv-programma helemaal naakt zullen gaan. Dit doen ze om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker, één van de meest voorkomende kankersoorten bij mannen.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP