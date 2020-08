Jeroen Pauw komt met nieuwe talkshow genaamd ‘Pauw komt binnen’

Jeroen Pauw heeft zijn toekomstplannen nooit onder stoelen of banken gestoken: na zijn vertrek bij Pauw wilde hij met de talkshowtafel het land in. Die talkshow gaat er nu echt komen, onder de naam Pauw komt binnen.

In deze show gaat Jeroen het land in en interviewt hij mensen die juist niet naar een studio willen of kunnen komen. Zo bezoekt hij mensen in de gevangenis, het ziekenhuis of een kliniek.

Brandhaarden

Ook ligt er het idee om Jeroen bij een tweede coronagolf naar brandhaarden te sturen. “Stel dat zich een tweede lockdown aandient, dan kun je je voorstellen dat er meer redenen zijn om naar de brandhaarden te gaan. Hij staat dan ín het nieuws. Hij deed dat eerder voor Op1 toen hij in Uden was, een hard door corona getroffen gemeente. Jeroen is een topinterviewer, dat kan bijzondere televisie opleveren”, vertelt Frans Klein, Directeur Video van de NPO.